حماس: تعليق "الغذاء العالمى" المساعدات الغذائية لشمال غزة يعمق معاناة الشعب الفلسطينى

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة رغم قلتها هو تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال.

وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن تعليق برنامج الغذاء العالمي تسليم المساعدات الغذائية لشمال غزة يأتي في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني، وتسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء الشعب الفلسطيني الهادف إلى تجويعه وإبادته.

ودعت حركة حماس برنامج الغذاء العالمي وكل الوكالات الأممية، بما فيها الأونروا إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقًا لتكليفاتهم الدولية بإغاثة الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكلٍ خطير، التزامًا بمسئولياتهم القانونية والإنسانية.

كما دعت حركة حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة، وتفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، في نوفمبر العام الماضي، والوقوف بقوة في مواجهة سياسة التطهير العرقي الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وحثت الحركة على الضغط على الحكومات حول العالم لعزل هذا الكيان النازي، وإرغامه على احترام أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني بعدم إعاقة وصول المواد الإغاثية والأدوية للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

برنامج الأغذية العالمي يوقف توزيع المواد الغذائية شمال غزة

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس أنه سيوقف توزيع المواد الغذائية في شمال غزة إلى أن تسمح الظروف في القطاع الفلسطيني بالتوزيع الآمن.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة ومقرها روما، إن "قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة لم يتم اتخاذه باستخفاف، لأنها تعلم أنه يعني أن الوضع هناك سيتدهور أكثر ويواجه المزيد من الناس خطر الموت جوعًا"، بحسب رويترز.