مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لـ مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث طرحت المنصة بوسترات منفردة لأبطال العمل ومنهم ياسر جلال ونور اللبنانية.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويعد جودر أحد أضخم أعمال الدراما هذا العام، كما نال البرومو الدعائي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على إعجاب المشاهدين وتخطي البرومو ما يقرب من مليونين مشاهدة، ما يدل على انتشار واسع له

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تنطلق أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، مع بداية الماراثون الرمضانى، ويضم 15 حلقة، تذاع فى المنتصف الاول من شهر رمضان، وذلك عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

قصة مسلسل جودر

المسلسل مأخوذ من ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير، وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

يعد مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد القصص المأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

ويشارك ياسر جلال ونور اللبنانية النجوم: «ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، وليد فواز، عايدة رياض».

والنجوم: «سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، سماح أنور، سامية الطرابلسي، خالد أنور ميرنا هشام».