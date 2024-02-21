مسلسلات رمضان 2024| أحداثه غامضة.. قصة مسلسل صيد العقارب

تشارك النجمة غادة عبدالرازق في مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل صيد العقارب، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024 كما يعرض على منصة WATCH IT.

مسلسل صيد العقارب

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل حدث بالفعل، إذ ينتظر متابعو الدراما المصرية سواء من الجماهير المصرية والعربية عرض مسلسل صيد العقارب ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

وسط أحداث مشوقة ومليئة بالإثار تدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر ذو الأصول الصعيدية لكنه انتقل للعيش في القاهرة ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تكشف أحداث مسلسل صيد العقارب خلال الحلقات تفاصيل الصراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما وتكشف الحلقات عن فكرة وجود مشروعات ضخمة لتجارة سم العقارب واستخدماها في الأغراض الطبية وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب.

ومسلسل "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

بجانب النجمة غادة عبدالرازق يشارك في العمل النجوم: «محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري» وأخرج مسلسل صيد العقارب المخرج حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، وينتمي إلى دراما التشويق.