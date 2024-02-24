السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلدية غزة: الاحتلال استهدف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية

استهداف المدنيين
استهداف المدنيين

أعلنت  بلدية غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ستة مرافق للطاقة الشمسية تغذي مرافق خدماتية وحيوية في المدينة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي عمد خلالها إلى استهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في المدينة.

قائمة مرافق الطاقة الشمسية التى دمرها الاحتلال

وحسب بيان صادر عن بلدية غزة، شملت قائمة مرافق الطاقة الشمسية التي دمرها الاحتلال عدة مرافق حيوية منها؛ وحدات الطاقة الشمسية في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان والبالغة قدرتها نحو 1 ميجا وات، والطاقة الشمسية في سوق معسكر الشاطئ والبالغة قدرتها نحو 38 كيلو وات، وطاقة مبنى رقم 3 في المبنى الرئيس والبالغ قدرتها نحو 145 كيلو وات، وطاقة مبنى الإنارة والبالغ قدرتها 10 كيلو وات، وطاقة محطة المعالجة بمنطقة الشيخ عجلين والبالغ قدرتها 0.5 مجيا وات، وطاقة مبنى رقم 4 في مقر بلدية غزة الرئيس البالغ قدرتها نحو 145 كيلو وات.

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تدمير مرافق الطاقة فى بركة تجميع مياه 

وأكدت البلدية أن هذا التدمير لمرافق الطاقة الشمسية يحرم البلدية من الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل جزئي لمرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين، موضحةً أن تدمير مرافق الطاقة في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان وكذلك في محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين يتسبب في خطورة كبيرة وعدم توفر الطاقة بعدما منع الاحتلال وصول الوقود منذ عدة أشهر وقطع ودمر مرافق الكهرباء في المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية في المدينة وتوفير الوقود والكهرباء والطاقة اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية وحماية الحياة الإنسانية في المدينة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على كل أرجاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط قصف مدفعي وبحري وجوي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بلدية غزة حرب الإبادة الاحتلال الطاقة الشمسية منطقة الشيخ عجلين الكهرباء

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