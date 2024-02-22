الخارجية الفلسطينية: وقف العدوان الإسرائيلى على غزة هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن وقف العدوان هو بداية لا بد منها؛ لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وبما يؤدي إلى طي صفحة الحروب، ودوامة العنف، وتحقيق أمن المنطقة، والعالم، واستقرارهما، وازدهارهما.

ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة إنسانية وتجويع غير مسبوق فى التاريخ البشرى

وأشارت الوزارة إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة إنسانية وتجويع غير مسبوق في التاريخ البشري، ويأتي في ظل غياب أى استجابة من الجانب الإسرائيلي للمطالب الدولية بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل غياب أي خطة إسرائيلية واضحة للتعامل مع المساعدات وتأمينها للمدنيين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في محاولاتها لتكريس احتلالها قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وفرض المنطق الأمني العسكري في التعامل معه، بعيدا عن أي رؤى، أو آفاق سياسية، في حين أن الحلول الأمنية العسكرية أثبتت فشلها في التعامل مع شعبنا.