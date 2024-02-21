تجدد القصف الإسرائيلى على عدد من البلدات جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا، الجبين، علما الشعب، الضهيرة، مجدل زون.

كما استهدف جيش الاحتلال بنيران رشاشاته جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل حتى الصباح فوق قرى صور وبنت جبيل، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة ليلا فوق القرى الحدودية المتآخمة للخط الأزرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن عدة غارات بعد منتصف الليل على مرتفعات جبل صافي في منطقة إقليم التفاح.

الطيران الحربي الإسرائيلي

وتواصل إسرائيل غاراتها وقصفها على القرى والبلدات الواقعة جنوب لبنان، القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل.

فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد الماضي، غارتين جديدتين على بلدة يارون بالقطاع الأوسط من جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت مراسلتنا.

وكان الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، أمس، سلسلة غارات طالت عدة مواقع في الجنوب اللبناني.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام وميس الجبل بعدد من القذائف في القطاع الشرقي.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 6 هجمات ضد مواقع إسرائيلية، أبرزها مركز برانيت العسكري عند الحدود مع لبنان وتجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع بركة ريشا.