تحقيق لـ"CNN": الاحتلال أطلق النار على قافلة غذائية في غزة

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل إمدادات غذائية حيوية في وسط غزة في 5 فبراير قبل أن تمنع في نهاية المطاف الشاحنات من التقدم إلى الجزء الشمالي من القطاع، حيث يقف الفلسطينيون على حافة المجاعة، وفقًا لـCNN.

غذاء متجه للشمال

وشاهدت شبكة CNN مراسلات بين الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي تظهر أن الطرفين اتفقا على مسار القافلة قبل الغارة، ووفقا لتقرير الحادث الداخلي الذي جمعته الأونروا، وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة، والذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن أيضا، كانت الشاحنة واحدة من 10 شاحنة في قافلة كانت متوقفة عند نقطة احتجاز تابعة للجيش الإسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليها.

ولم يصب أحد في القافلة بأذى، لكن معظم محتوياتها - وخاصة دقيق القمح الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه لخبز الخبز - دمرت.

وكشف التحقيق: “أن تتبع الغارة يوفر نافذة على التحديات الكبرى التي تواجهها الجهود الإنسانية في إيصال المساعدات إلى أكثر من مليوني شخص في غزة ــ ما يقرب من 85% منهم من النازحين داخليًا ــ وسط القصف الإسرائيلي للقطاع منذ ما يقرب من خمسة أشهر”.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لشبكة CNN، إن إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات أصيبت بنيران البحرية الإسرائيلية، وقالت: “قافلة تحمل مواد غذائية متجهة إلى شمال قطاع غزة، تلك القافلة التي كانت في طريقها إلى ما نسميه المناطق الوسطى، تعرضت للقصف.

ولم يستجب جيش الدفاع الإسرائيلي لطلبات CNN المتكررة للتعليق على الغارة، وقال الجيش الإسرائيلي في 5 فبراير إنه يحقق في الحادث.

وفي أعقاب الغارة التي وقعت في 5 فبراير قررت الأونروا وقف إرسال القوافل إلى شمال غزة، وكانت المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الوكالة من إيصال الغذاء إلى شمال وادي غزة ــ وهو شريط من الأراضي الرطبة التي تقسم القطاع ــ في 23 يناير.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص ما زالوا يعيشون في شمال غزة، مع قدر ضئيل للغاية من المساعدات، وقد تم بالفعل تحديد سوء التغذية الحاد لدى 16.2% من الأطفال هناك، وهو ما يتجاوز العتبة التي تعتبر حرجة، وفقًا للأمم المتحدة.

استهداف الاحتلال للقافلة

وبدأت القافلة، المكونة من 10 شاحنات مساعدات ومركبتين مدرعتين تحمل شارة الأمم المتحدة، رحلتها في الساعات الأولى من يوم 5 فبراير، وقالت الأونروا إن الرحلات تتم في وقت مبكر من اليوم لتجنب تعرض محتويات الشاحنات للمداهمة على طول الطريق من قبل تلك القافلة.

وانطلقت القافلة من جنوب غزة، وسافرت عبر طريق الرشيد، الذي يتبع الحافة الساحلية للقطاع، وكان هذا الطريق هو الطريق الرئيسي الذي سمح به الجيش الإسرائيلي لقوافل المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء منذ يناير.

وفي الساعة 4:15 صباحًا، وصلت القافلة إلى نقطة احتجاز مخصصة لجيش الدفاع الإسرائيلي على طريق الرشيد، وفقًا لتقرير الحادث الداخلي للأونروا، حيث ظلت الشاحنات ثابتة لأكثر من ساعة، وقال التقرير إنه في الساعة 5:35 صباحا، سُمع دوي إطلاق نار من البحرية وأصيبت الشاحنة.

وقالت الوكالة إنها قبل الشروع في تسليم المساعدات، قامت بالتنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي، والاتفاق على المسار الذي ستسلكه – كما تفعل دائما.

وتظهر مراسلات البريد الإلكتروني بين الأونروا وCOGAT، الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة في الأراضي الفلسطينية، والتي تشرف على الإغاثة الإنسانية، اتفاقًا على أن تسير القافلة على طريق الرشيد.

وقالت توما: “إننا نشارك مع الجيش الإسرائيلي إحداثيات القوافل ومسار تلك القافلة، فقط عندما يعطينا الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر، ستتحرك الأونروا، نحن لا نتحرك دون هذا التنسيق”.

وقالت إن الغرض من هذا التنسيق، الذي يسمى عملية فض الاشتباك، هو ضمان عدم تعرض قوافل المساعدات للقصف، وقالت توما: "لقد أصبحت غزة بسرعة كبيرة واحدة من أخطر الأماكن التي يعمل فيها عمال الإغاثة، إنها بيئة معقدة للغاية للعمل فيها. وفي كثير من الأحيان تضطر فرقنا إلى تقديم المساعدة الإنسانية تحت النار".