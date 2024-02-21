الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: السياسة الدولية ليست مسرحية أخلاقية والمطلوب الآن هو إنهاء الحرب فى غزة

غزة
غزة

طالبت صحيفة الجارديان البريطانية بضرورة وقف إطلاق النار في غزة داعية زعماء العالم للسعي لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مسرحية أخلاقية

وانتقدت الجارديان رد الفعل الغربي على ما يحدث في قطاع غزة، حيث يصمت الغرب ويتغاضى عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، فضلًا عن المدفونين تحت الأنقاض، وقالت الجارديان: ومن غير المرجح أن تتعافى سمعة الغرب كبطل للقيم العالمية ومؤيد لنظام قائم على القواعد في أي وقت قريب من الأحداث الدموية في غزة.

وقالت الجارديان: السياسة الدولية ليست مسرحية أخلاقية والمطلوب الآن هو إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإحلال السلام  الدائم على أساس حل الدولتين. 

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تعنت نتنياهو 

وقالت الجارديان إن إحلال السلام الدائم لا يمكن تحقيقه في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي سحب الأسبوع الماضي وفده من محادثات في القاهرة حول اتفاق محتمل لهدنة ما أثار غضب عائلات المحتجزين  في الداخل وأزعج حلفاء إسرائيل في الخارج. 

ووفقا للجارديان فإن نتنياهو قد استسلم لتهديدات المتطرفين في حكومته بالإطاحة به إذا توصل إلى اتفاق مع حماس، وتابعت: إن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، اللذين كانا ينظر إليهما ذات يوم باعتبارهما سياسيين هامشيين، وهما متعصبان دينيا يعيشان في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يعبران عن آرائهما دون أن يتعرضا للعقاب، وسواء تعلق الأمر بخططهم لإعادة توطين غزة، أو توبيخهم للولايات المتحدة بسبب فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين، أو ادعائهم بأن دونالد ترامب سيكون أفضل لإسرائيل من جو بايدن، فإن الرجلين لا يخشيان أي تداعيات، مع العلم أنهما لا يزالان يتمتعان بشعبية لدى قاعدتهما الانتخابية بينما نتنياهو لا يفعل ذلك.

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