انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا مضاعفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث ألحقت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

حرب غزة تضعف الاقتصادي الإسرائيلي

ووفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، انكمش اقتصاد إسرائيل بمعدل سنوي 19.4% في الربع الأخير من عام 2023، بسبب حرب غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية يمثل هذا أعمق انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30% تقريبًا حيث أضرت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي وتركت العديد من الشركات مغلقة.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن الاقتصاد توسع بنسبة 2% في عام 2023 بعد نموه بوتيرة سريعة بلغت 6.5% في عام 2022، فيما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7 % في عام 2023 بعد زيادة بنسبة 7.4% في عام 2022.

انخفاض واردات السلع والخدمات في إسرائيل

كما انخفضت واردات السلع والخدمات في 2023 بنسبة 6.9%، بعد نموها 12% في 2022. وانخفضت صادرات السلع والخدمات 1.1% في 2023 مقابل زيادة 8.6 في العام السابق.

ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة والانكماش المتوقع في الاستهلاك والطلب الخاص والاستثمار في قطاعات مثل البناء، وزارة المالية وبنك إسرائيل ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو لعام 2023 في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن القتال يكلف الاقتصاد ما يصل إلى 255 مليار شيكل.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2.3% في عام 2023 من 2.9% المتوقعة قبل اندلاع الحرب.

يأتي هذا بينما تدخل حرب غزة شهرها الخامس على التوالي وسط مخاوف من استمرار الحرب في غزة.