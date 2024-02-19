الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحطم طائرة مسيرة بالقرب من بحيرة طبريا.. والاحتلال الإسرائيلى يحقق فى الهجوم

تحطم طائرة مسيرة
تحطم طائرة مسيرة بالقرب من بحيرة طبريا

أعلنت القناة 12 العبرية عن انفجار قوي أحدث حفرة قرب بحيرة طبريا يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يبدو أن طائرة بدون طيار أو مقذوف آخر ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبريا.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الضباط متواجدون في مكان الحادث ويتعاملون مع الحادث ويحققون في سبب الانفجار، وتقول السلطات المحلية إنه لا توجد إصابات.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة صغيرة في الأرض، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من المقذوف.

مسئولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

سبق وأكد مسئولون دوليون على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ، أن حياة ما يقرب من  1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتت على المحك، حيث تهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وقالت شبكة "دويتش فيلله" (DW) الألمانية في تقرير لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يخطط لشن هجوم بري على رفح لاستهداف نشطاء حركة حماس هناك، لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات دولية كبيرة حتى الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، دعت إلى الحذر، كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من وقوع "كارثة إنسانية"، ودعت إلى إنشاء مناطق آمنة على المدى الطويل.

ووفق الشبكة كانت الحرب في غزة من بين أهم القضايا التي نوقشت في مؤتمر ميونخ الأمني الستين، حيث دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأهالي النازحين حاليا في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وقال لـ"DW"، قال: "سنرى ما إذا كانت حماس مستعدة لتقديم الدعم لنا، ونحن مستعدون للمشاركة، وإذا لم تتقدم حماس معنا فهذه قصة مختلفة، لكننا بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف".

طائرة مسيرة بحيرة طبريا حرب غزة إنهاء حرب غزة الموقف الدولي من حرب غزة نتنياهو

مواد متعلقة

بمشاركة 51 دولة.. تفاصيل جلسات محكمة العدل الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلى

تقرير عبرى: قوات الاحتلال الإسرائيلى لن تعثر على يحيى السنوار بسبب خبراته

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

بعد الولايات المتحدة.. "بوريل" يوضح موقف الاتحاد الأوروبى من إقامة دولة فلسطينية

أيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على المستوطنين فى الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: نتوقع مواصلة العمليات العسكرية فى غزة لـ6 أو 8 أسابيع

بعد تصميم الاحتلال على اجتياح رفح ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. الجارديان: تلاشى الآمال بوقف إطلاق النار فى غزة

سيناتور ديمقراطى: بايدن يرى أن قيادة نتنياهو لإسرائيل لم تكن صحيحة

الأكثر قراءة

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

قرار من المحكمة بشأن إخلاء سبيل سما المصري

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار