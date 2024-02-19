تحطم طائرة مسيرة بالقرب من بحيرة طبريا.. والاحتلال الإسرائيلى يحقق فى الهجوم

أعلنت القناة 12 العبرية عن انفجار قوي أحدث حفرة قرب بحيرة طبريا يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يبدو أن طائرة بدون طيار أو مقذوف آخر ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبريا.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الضباط متواجدون في مكان الحادث ويتعاملون مع الحادث ويحققون في سبب الانفجار، وتقول السلطات المحلية إنه لا توجد إصابات.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة صغيرة في الأرض، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من المقذوف.

مسئولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

سبق وأكد مسئولون دوليون على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ، أن حياة ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتت على المحك، حيث تهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وقالت شبكة "دويتش فيلله" (DW) الألمانية في تقرير لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يخطط لشن هجوم بري على رفح لاستهداف نشطاء حركة حماس هناك، لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات دولية كبيرة حتى الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، دعت إلى الحذر، كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من وقوع "كارثة إنسانية"، ودعت إلى إنشاء مناطق آمنة على المدى الطويل.

ووفق الشبكة كانت الحرب في غزة من بين أهم القضايا التي نوقشت في مؤتمر ميونخ الأمني الستين، حيث دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأهالي النازحين حاليا في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وقال لـ"DW"، قال: "سنرى ما إذا كانت حماس مستعدة لتقديم الدعم لنا، ونحن مستعدون للمشاركة، وإذا لم تتقدم حماس معنا فهذه قصة مختلفة، لكننا بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف".