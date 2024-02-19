الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

تقرير عبرى: قوات الاحتلال الإسرائيلى لن تعثر على يحيى السنوار بسبب خبراته

السنوار
السنوار

قال مسئولون أمنيون إسرائيليون إن القيادي في حركة حماس ومهندس عملية طوفان الأقصى يحيى السنوار يعرف جيدًا كيف يخفي نفسه، خاصة أنه خبير في السجون الإسرائيلية والحبس الانفرادي، بالتالي من الصعب على قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض عليه في قطاع غزة.

خبرة يحيى السنوار في سجون الاحتلال

وبحسب مسئول أمني، فإن تجربة السنوار كسجين أمني في زنزانة لفترة طويلة في سجون الاحتلال ساعدته في عزل نفسه جيدًا، واعتبر المسئول أن السنوار الذي لم ترصد قوات الاحتلال له أي تحرك قريب يلعب دورًا في تعثر مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

وقال مصدر أمني لموقع "والا" العبري إن السنوار يُعرف بأنه صعب المنال من قبل قوات الاحتلال، كما أنه ومنذ أسابيع قليلة بدأ في تقليص المحادثات مع زملائه.

وقال مصدر أمني آخر إنه من خلال تحليل الحالة النفسية للسنوار فهو رجل اعتاد على الإقامة لفترة طويلة في مكان مزدحم تحت الأرض، في سجون الاحتلال التي قضى فيها سنوات عديدة بما في ذلك السجون المغلقة. الخلايا والزنزانة، لذلك، تشير التقديرات إلى أن السنوار يعرف كيف ينعزل لفترة طويلة.

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حقيقة فيديو يحيي السنوار.. إسرائيل تطارد الوهم في غزة بحثا عن قائد حماس

مسئولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

وأكد مسئولون دوليون، على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ، أن حياة ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتت على المحك، حيث تهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وقالت شبكة "دويتش فيلله" (DW) الألمانية، في تقرير لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه يخطط لشن هجوم بري على رفح لاستهداف نشطاء حركة حماس هناك، لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات دولية كبيرة وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، دعت إلى الحذر، كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من وقوع "كارثة إنسانية"، ودعت إلى إنشاء مناطق آمنة على المدى الطويل.

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