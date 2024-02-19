الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

نتنياهو
نتنياهو

أكد مسؤوليون دوليون على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ، أن حياة ما يقرب من  1.5 مليون فلسطيني  في قطاع غزة باتت على المحك حيث تهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مديية رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

تصميم اسرائيلي على اجتياح رفح 

وقالت شبكة "دويتش فيلله" (DW) الألمانية في تقرير لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يخطط لشن هجوم بري على رفح لاستهداف نشطاء حركة حماس هناك، لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات دولية كبيرة  وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، دعت إلى الحذر كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من وقوع "كارثة إنسانية" ودعت إلى إنشاء مناطق آمنة على المدى الطويل.

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مسئولون إسرائيليون: نتوقع مواصلة العمليات العسكرية فى غزة لـ6 أو 8 أسابيع

ووفق الشبكة كانت الحرب في غزة من بين أهم القضايا التي نوقشت في مؤتمر ميونيخ الأمني الستين، حيث  دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأهالي النازحين حاليا في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وقال لـ"DW"، قال: "سنرى ما إذا كانت حماس مستعدة لتقديم الدعم لنا، ونحن مستعدون للمشاركة وإذا لم تتقدم حماس معنا، فهذه قصة مختلفة. لكننا بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف".

فيما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة وعضو الحزب الديمقراطي، لـ DW: "سلوك نتنياهو، غير مبرر من حيث مدى تأثيره على الأطفال والعائلات".  

و أضافت بيلوسي: “نحن نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها والدفاع عن حدودها والباقي. لكنني آمل أن يستمعوا إلى نداء وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، وبالطبع الرئيس جو بايدن  فكلنا كذلك”.

كما ناشد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، الحكومة الإسرائيلية في مقابلة مع DW. وقال "احموا المدنيين ولكن حاربوا الإرهاب في قطاع غزة حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى"، مضيفا أنه لن يلوح بإصبعه أبدا تجاه إسرائيل.

أين يذهب الفلسطينيون؟

فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه إذا شنت إسرائيل هجوما على رفح فإن الجيش سيحاول نقل السكان المدنيين شمالا ومع ذلك، ووفقًا للمحللين، فقد دمر الهجوم الإسرائيلي ما يقرب من 70% من جميع المباني في شمال غزة، كما أن الخدمات هناك، وكذلك المياه والغذاء، تكاد تكون معدومة.

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مسئولون إسرائيليون: نتوقع مواصلة العمليات العسكرية فى غزة لـ6 أو 8 أسابيع

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