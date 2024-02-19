BBC: الوضع الصحي في غزة منهار والعمليات تجرى بدون تخدير أو أدوية

وصف الأطباء في جميع أنحاء قطاع غزة أن الوضع الصحي في القطاع بات كارثيا حيث يتم إجراء عمليات جراحية للمرضى دون تخدير، وإبعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وعلاج الجروح المتعفنة بإمدادات طبية محدودة، وسط استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

الوضع الصحي في غزة

وقال أحد الأطباء لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، إنه بسبب نقص مسكنات الألم، يتركون المرضى يصرخون لساعات دون أي علاج.

ووصف يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي البلاد، الوضع الحالي هناك بأنه "الأسوأ الذي نواجهه منذ بداية الحرب"، وقال: "كان هذا الوضع قاسيًا من قبل، فكيف تعتقد أنه أصبح بعد استقبال آلاف آخرين من النازحين ويقيمون الآن في الممرات والمناطق العامة؟"

وقال إن المستشفى لم يكن لديه أسرة كافية للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج، لذلك كان الموظفون يضعون أغطية فوق الهياكل المعدنية والخشب، ويضعون "الكثير من المرضى على الأرض دون أي شيء على الإطلاق".

ووصف أطباء آخرون من مختلف أنحاء قطاع غزة حالات مماثلة. وقال الدكتور مروان الحمص، مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في رفح: "حتى لو كان هناك شخص مصاب بسكتة قلبية أو مشاكل في القلب، فإننا نضعه على الأرض ونبدأ في العمل عليه".

الصحة العالمية: الرعاية الصحية في غزة منهارة

وبحسب “BBC” وصفت منظمة الصحة العالمية حالة الرعاية الصحية في غزة بأنها "Jفوق الكلمات"، وقالت إن 23 مستشفى في غزة لم تكن تعمل على الإطلاق حتى يوم الأحد، منها 12 مستشفى تعمل بشكل جزئي وواحد يعمل بشكل طفيف.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى ناصر، الذي هاجمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يعمل.

ويقول العاملون في مجال الرعاية الصحية إن العديد من مستشفيات غزة مكتظة ومعداتها محدودة وتشير التقارير إلى أن بعض المستشفيات في جنوب غزة تعمل بأكثر من 300% من طاقتها السريرية، وتم إنشاء أربعة مستشفيات ميدانية في غزة تضم مجتمعة 305 أسرة، بحسب منظمة الصحة العالمية.