جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 576 قتيلًا، وعدد المصابين إلى 2984 جريحًا.

فيما بلغ عدد القتلى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 238، والإصابات 1396.

وأوضح بيان جيش الاحتلال، أن الجندي القتيل هو الرقيب أول أبراهام فوفاجين، 21 عاما، من نتانيا، كان مقاتلا في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، وسقط في معركة شمال قطاع غزة.

وذكر أن مقاتلًا ثانيًا من الكتيبة 932 وجندي احتياطي في الكتيبة 636 636 من اللواء 877 أصيبا بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أصيب مقاتل في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة في معركة منفصلة شمال قطاع غزة، حسبما أوردت i24NEWS.

وأمس الثلاثاء، لقى الرقيب أول معوز موريل (22 عاما) من تالوم حتفه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء القتال في جنوب قطاع غزة. وفي اليوم السابق، قُتل الرقيب سيمون شلوموف البالغ من العمر 20 عامًا من كريات بياليك أثناء القتال في الجنوب.

العدوان متواصل لليوم 138 على قطاع غزة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 على التوالي، في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

ويواصل الاحتلال حصاره لمجمع ناصر الطبي في خان يوس جنوب القطاع، ومنع نقل المرضى والمصابين من المكان، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بعد اعتقال عدد كبير من طاقمه الطبي، من بينهم مدير المجمع.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، ارتكب الاحتلال، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد و142 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان بحسب الوزارة إلى 29195 شهيدا و69170 مصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.