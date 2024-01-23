الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها منذ بدء العملية البرية فى غزة

العملية البرية فى
العملية البرية فى غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس”، أمس الإثنين، بأن إسرائيل أعلنت مقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

 

وحسب “فرانس برس”،  قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “عدد الجنود الذين قتلوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200 جندي”.

 

وعانى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من أعنف أيام القتال في منذ بدء العدوان علي غزة، تحديدا في غرب خان يونس جنوبي القطاع، حيث تكبد خسائر فادحة في موطن كبار قادة حماس يحيي السنوار ومحمد الضيف وآخرين غيرهم.

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