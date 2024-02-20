الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استقرار أسعار النفط اليوم وسط توترات الشرق الأوسط وانتعاش الطلب في الصين

النفط
النفط

ظلت  أسعار النفط مستقرة ولكنها منخفضة اليوم الثلاثاء، مع تذبذب خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع. وتشمل التأثيرات التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب في الصين. 

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.43 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.30% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.52 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.05% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بسبب فائض المعروض وبرنت يسجل 78.97 دولار

توترات الشرق الأوسط والطلب الصيني يؤثر على أسعار النفط

وقد أثرت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة هجمات الحوثيين اليمنية على خطوط الشحن، على أسعار النفط. 

وزادت الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون، بما في ذلك على سفينة الشحن روبيمار، من المخاوف. 

في الوقت نفسه، فإن الطلب الأقوى في الصين، والذي تجلى في ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 47.3% وخفض معدلات الرهن العقاري لدعم اقتصادها، كان له تأثير إيجابي على معنويات السوق.

توقعات السوق على المدى القصير

يتطلع المتداولون أيضًا إلى الدولار الأمريكي نظرًا لتأثيره المحتمل على الطلب الأجنبي. ويرى الخبراء أن تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير الذي توقع تراجع نمو الطلب على النفط بسبب صعود الطاقة المتجددة على توقعات السوق، والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي حول توقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قد أثرت على قوة الدولار وبالتالي الطلب على النفط.

وبالنظر إلى المزيج الحالي من العوامل، فإن التوقعات قصيرة المدى لأسواق النفط تبدو محايدة ولكن مع ميل نحو الارتفاع. 

ويقول موقع Fxempire إن التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب في الصين من المؤشرات الإيجابية التي قد تدعم ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن تأثير قوة الدولار الأمريكي والتغيرات المحتملة في سياسات سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يوازن الاتجاهات الصعودية.

يبدو أن السوق في حالة من التقلب، حيث تخلق هذه العوامل المتعارضة نظرة متفائلة بحذر.

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تقرير: تراجع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية

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