تقرير: تراجع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية

أوضح تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن عام 2023 شهد تراجعًا في إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بمعدل 5.2% كنتيجة لثلاث جولات من التخفيضات الحادة في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك + أكتوبر 2022، وأبريل 2023، ويونيو (2023) بجانب التخفيضات المؤقتة الإضافية في السعودية، ليستقر حجم الإنتاج عند 23.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2023 مقارنة بنحو 24.6 مليون برميل يوميا خلال عام 2022

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه على صعيد التوزيع الجغرافي، واصل الإنتاج النفطي تركزه بنسبة 72.7% في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023 في مقابل 27.3% لكل من ليبيا والعراق والجزائر، وذلك رغم تراجع الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون بمعدل %6.6% عام 2023.

وواصلت السعودية تصدرها المقدمة بحصة بلغت 41.3% وبإنتاج بلغ 9.6 ملايين برميل يوميا، تلاها العراق بحصة 17.8% وبإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يوميا، ثم الإمارات بحصة 12.6%، تلتها الكويت بحصة 11.1% على صعيد تغير حجم الإنتاج خلال عام 2023، تراجع الإنتاج النفطي في 5 دول عربية.

وسجلت السعودية أكبر معدل تراجع بلغ 8.8% مقارنة بعام 2022، تلاها العراق بمعدل %6.9% ثم الكويت (4.3%) والإمارات (4.2%) وسلطنة عمان (1.5%)، بينما شهد الإنتاج النفطي في قطر والبحرين استقرارًا نسبيا عند 0.6 و0.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2023، وفي المقابل ارتفع الإنتاج النفطي بمعدل 18.5% في ليبيا و3.1% في الجزائر خلال نفس العام.

وانخفضت صادرات النفط للدول العربية النفطية بنحو %7.6% عام 2023 إلى 17.2 مليون برميل يوميا، كمحصلة لتراجع الإنتاج النفطي في تلك الدول وانخفاض الطلب العالمي المدفوع جزئيا بتشديد السياسة النقدية العالمية.

وتراجعت الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.5% عام 2023 لتبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، مدعومة بشكل أساسي بانخفاض صادرات النفط السعودي بمعدل 13.5% إلى 6.4 ملايين برميل يوميا خلال نفس العام.

كما تراجعت صادرات النفط الخام في العراق بمعدل 11.7% إلى 3.3 ملايين برميل يوميا، وفي الإمارات بمعدل 2.4% إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وفي الكويت بمعدل 4.3% وفي سلطنة عُمان بمعدل 1.1%.

من المتوقع أن يعاود إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية ارتفاعه ليصل إلى 24.1 مليون برميل يوميا، وصادراته إلى 17.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.