رويترز: النفط يرتفع 2% بفعل رفض وقف إطلاق النار فى غزة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الخميس، حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار تأثير رفض إسرائيل لعرض وقف إطلاق النار المقدم من حماس في غزة والانخفاضات غير المتوقعة في الإمدادات الأمريكية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط الخام، ارتفعت بنسبة تزيد علي 2% في أعقاب رفض وقف إطلاق النار في غزة، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية جديدة على مدينة رفح".

أوضحت أنه في اليوم الخميس في الساعة 11:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم تداول خام برنت عند 80.76 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 1.96٪، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 75.34 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 2٪ خلال اليوم.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مما أثار الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال رحلته. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب حتى "النصر".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت حماس اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف كان من شأنه أن يؤدي إلى تبادل المحتجزين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة، وهو ما رفضه الإسرائيليون بشدة، في حين قال بلينكن: إنه "لا يزال هناك مجال للتفاوض".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن نحو 27840 من سكان غزة استشهدوا في الحرب منذ السابع من أكتوبر.

ويأتي رفض اتفاق وقف إطلاق النار بعد يوم من شن الولايات المتحدة واحدة من سلسلة من الضربات الانتقامية بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وأدت الغارة الأمريكية بطائرة دون طيار يوم الأربعاء في العاصمة العراقية إلى مقتل قائد كتائب حزب الله المدعومة من إيران، حتى مع تعليق الجماعة هجماتها على أهداف أمريكية في أعقاب حادثة الأردن وتحت ضغط ظاهري من طهران.

تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير ساهم في ارتفاع سعر النفط

وحسب "رويترز" فقد ساهم في تحفيز أسعار النفط أيضا، اليوم الخميس، تراجع أقوى من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بعد صدور بيانات يوم الأربعاء من قبل إدارة معلومات الطاقة (EIA).

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة تراجعا قدره 3.2 مليون برميل من مخزونات نواتج التقطير، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.15 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضًا أقل بكثير.