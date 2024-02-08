الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو يرفض اقتراح حماس بوقف إطلاق النار ويتعهد بالقتال حتى تحقيق "النصر الكامل"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

رفض بنيامين نتنياهو مطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة وتعهد بالمضي قدما في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة حتى تحقيق “النصر الكامل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل في متناول اليد لتحقيق النصر الكامل "في غضون أشهر".

وتعهد نتنياهو بتدمير حماس، واستبعد أي ترتيب يترك الجماعة الفلسطينية المسلحة تسيطر بشكل كامل أو جزئي على غزة.

وقال إن إسرائيل هي “القوة الوحيدة” القادرة على ضمان الأمن على المدى الطويل، مضيفا: واليوم الذي يليه هو اليوم الذي يلي حماس. حماس كلها.

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طرحت حماس اقتراحها بعيد المدى لإنهاء القتال بشكل دائم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عبر وسطاء قطريين ومصريين، وتضمن تفاصيل خطة من ثلاث مراحل سيتم نشرها على مدار أربعة أشهر ونصف.

وتنص الخطة، ردا على اقتراح قدمته الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر، على إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل، بما في ذلك كبار المسلحين، وإنهاء الحرب.

كما يدعو نتنياهو إلى استبدال وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

ويقول إن إسرائيل تعتقد أن ما يصل إلى 60% من المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة تستولي عليها حماس، وأنه أصدر تعليماته للمسؤولين بإيجاد حل من شأنه أن يمنع حدوث ذلك.

وردا على سؤال حول المطالب التي طرحتها حماس لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، قال نتنياهو إن إسرائيل "لم تلتزم بأي شيء".

نحن لم نلتزم... بالأعداد الهائلة التي يتحدثون عنها... من الإرهابيين الذين سنطلق سراحهم. من المفترض أن يكون هناك نوع من عملية المفاوضات مع الوسطاء، ولكن مما رأيته بعد رد حماس، لا أعرف ما الذي يحدث.

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