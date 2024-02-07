معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

كشف يائير جولان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست عن حزب ميريتس، أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مقتل قادة حركة حماس وقدرته على تحرير المحتجزين:"عندما يقول إنه يمكنه قتل كبار قادة حماس وتحرير المحتجزين فهو يكذب".

كذبة نتنياهو وفوز حماس في معركة غزة

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن المعارضة في إسرائيل تدرك تمامًا أن نتنياهو غير قادر على الوصول إلى قادة حماس في غزة، لذا يستهدف بعض القادة في الضفة الغربية ولبنان، بخلاف ذلك، فقد فشل نتنياهو في الوصول لأي من القادة المؤثرين في غزة حتى الآن، والبيانات التي يصدرها الجيش عن مقتل بعض القادة في الحركة في قطاع غزة يبدو أنها غير مؤثرة على قدرات الحركة.

ويقول جولان إنه يتعين على الحكومة إعادة المحتجزين أولًا ثم التفكير في كيفية الوصول لقادة حماس، والهدف هنا هو منع حماس من السيطرة على غزة مرة أخرى.

وأضاف أن نتنياهو هو من يعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسبب في تقوية حركة حماس بسبب الحصار والقمع وتشجيع تطرف المستوطنيين في الضفة الغربية والتوسع في بناء المستوطنات.

وأشار إلى أنه حتى 2009 كانت السلطة الفلسطينية تعمل بشكل جيد للغاية مع تنسيق الشؤون الأمنية مع إسرائيل، ولم تكن منفصلة بهذا الشكل عن حركة حماس، ولكن نتنياهو تدخل وأخل بميزان القوى من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية للسماح له بالسيطرة بشكل أكبر على الضفة الغربية وبناء المزيد من المستوطنات وعزل قطاع غزة وحصاره.

أوضح أن الحل الوحيد لهذا المأزق هو السماح للسلطة الفلسطينية لإدارة المعابر الحدودية في غزة على الأقل على أن يكون لها دور أكبر في إدارة القطاع في المستقبل، والسماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة لمنازلهم مرة أخرى، دون محاولة القضاء على حزب الله حتى لا يتكرر نفس خطأ حماس.

وشدد جولان على عدم رغبة الولايات المتحدة وإيران على الانخراط في أي حرب مباشرة، ما يعني أن أي مخطط لنتنياهو لإزاحة حزب الله من على الحدود لن تنتجح، لأن الولايات متحدة ستمنع إسرائيل من تصعيد المعركة مع حزب الله.