الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: قادة حماس يرفضون عرض إسرائيل بمغادرة غزة

حماس
حماس

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن حماس لن تقبل العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، لمدة شهرين، للسماح بتبادل آخرللمحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر - مقابل المزيد من السجناء الفلسطينيين الرهائن في إسرائيل. 

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل هذه لحظات مبكرة في هذا التطور الإخباري، وننتظر المزيد من الوضوح ومزيد من التفاصيل.

ويتضمن رفض العرض أيضاً رفض قادة حماس قبول المنفى من غزة ومطالبة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمغادرة غزة بالكامل، في حين يسمحون لملايين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى مواقعهم الأصلية حتى لو كانت منازلهم الفعلية قد دمرت. 

احتجاجات هيئات المعونة الدولية 

txt

هيئات دولية: سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة المتزايد

 

 

 

غزة اطلاق النار إسرائيل العرض الاخير حماس الاتفاق

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى