الجارديان: قادة حماس يرفضون عرض إسرائيل بمغادرة غزة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن حماس لن تقبل العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، لمدة شهرين، للسماح بتبادل آخرللمحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر - مقابل المزيد من السجناء الفلسطينيين الرهائن في إسرائيل.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل هذه لحظات مبكرة في هذا التطور الإخباري، وننتظر المزيد من الوضوح ومزيد من التفاصيل.

ويتضمن رفض العرض أيضاً رفض قادة حماس قبول المنفى من غزة ومطالبة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمغادرة غزة بالكامل، في حين يسمحون لملايين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى مواقعهم الأصلية حتى لو كانت منازلهم الفعلية قد دمرت.