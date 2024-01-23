الأونروا: استشهاد ستة فلسطينيين فى ملجأ تديره الأمم المتحدة فى غزة

قال المدير العام للأونروا إن ستة فلسطينيين استشهدوا في ملجأ تديره الأمم المتحدة في غزة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.



وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ستة نازحين فلسطينيين استشهدوا عندما تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة للقصف في خان يونس، مركز الهجوم البري الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة، أمس.



وكتب فيليب لازاريني على موقع "X" يوم الثلاثاء: "الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".



ودعا "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين.

الأونروا: 570 ألف شخص في غزة يواجهون "جوعًا كارثيًا"



وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن 570 ألف شخص في غزة يواجهون "جوعًا كارثيًا".

وفي منشور على موقع "X" كتب: إن القتال العنيف ومنع الوصول والقيود وانقطاع الاتصالات يعيق قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بشكل آمن وفعال.

وتسببت الحرب الإسرائيلية في نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسببت في نقص حاد في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.