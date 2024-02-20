السعودية لمحكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب أبشع الجرائم فى الأراضى الفلسطينية

قال ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدى 5 عقود أدى إلى أبشع الجرائم.

وأضاف، في كلمته أمام قضاة محكمة العدل الدولية، أن المملكة ترفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم.

وتابع: "لم تدافع أي دولة عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهذا دليل على عدم القانونية لهذا الفعل".

وأكد أن العدوان على غزة تزامن مع تصريحات المسئولين بعدم السماح بإقامة دولة فلسسطينية مستقلة.

وتبث الآن على الهواء مباشرة جلسات اليوم الثاني من المرافعات الشفهية التاريخية أمام قضاة محكمة العدل الدولية، بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع طوال الأسبوع بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، أدلة، وهو عدد غير مسبوق.

وقد قدم ممثلون من جنوب إفريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وهولندا وبنجلاديش وبلجيكا حججًا أولية.

وتعد هذه القضية هي الأكبر في محكمة العدل الدولية، حيث تقدم أكثر من 50 دولة الحجج، ومن المقرر أن تخاطب ثلاث منظمات دولية على الأقل القضاة في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حتى 26 فبراير. ومن المتوقع صدور رأي قانوني غير ملزم بعد أشهر من المداولات.

وفي جلسة أمس الإثنين، أعرب الممثلون الفلسطينيون عن موقفهم من التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وأكدوا أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن يتوقف فورًا ودون قيد أو شرط وبشكل كامل.

وامتنعت إسرائيل عن حضور جلسات الاستماع، لكنها قدمت بيانًا مكتوبًا من خمس صفحات أعربت فيه عن مخاوفها من أن الرأي الاستشاري من شأنه أن يعيق محاولات حل الصراع، مستشهدة بأسئلة متحيزة طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فلسطين تطالب بإعلان الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني

وفي كلمته في قصر السلام في لاهاي، حيث تعقد محكمة العدل الدولية، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، إن شعبه يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وحث القضاة على إصدار أمر بإنهاء فوري وغير مشروط للاحتلال.

وقال: "لقد عانى الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري... هناك من يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي نعانيه".

جنوب إفريقيا تحث على وقف الانتهاكات الإسرائيلية

ودعا سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا على الأهمية الحاسمة لهذه الفتوى بالنسبة للفلسطينيين.

وسلط مادونسيلا الضوء على الاحتلال الذي طال أمده، والذي امتد لأكثر من 50 عامًا، والذي تم إجراؤه في تحدٍ للقانون الدولي دون تدخل دولي يذكر.

وتساءل متى ستنتهي حصانة إسرائيل من العقاب على انتهاكات الحقوق والأعراف الدولية، لا سيما وسط الهجمات المستمرة على غزة وتجاهل إسرائيل الأوامر القانونية، مما يشير إلى إيمانها باتخاذ إجراءات غير مقيدة ضد الفلسطينيين.