عشرات الشهداء والجرحى فى 9 مجازر باليوم 137 من العدوان على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهيدا و145 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، بالإضافة لـ 69 ألفا و28 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

شن غارتين على مناطق غرب مدينة خان يونس مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط وغربي المدينة.

منزل عائلة قرمان في مخيم النصيرات وسط القطاع، اسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.

شن أحزمة نارية متتالية على جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف عشرات القذائف عدة مناطق في شرق وشمال وجنوب المدينة.

قصف منزلًا لعائلة صلاح بمنطقة البخاري جنوبي غربي دير البلح وسط القطاع. وكان تم استهداف نفس المنزل مرتين.

قصف مناطق عدة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية للمدينة.

قصف منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من الجرحى.

قصف مناطق شرق البريج والمغازي وسط القطاع.

توغل واسع قرب مسجد علي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة مع تنفيذ أحزمة نارية بالتزامن مع تقدم القوات نحو الحي.

قصف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وسقوط عدد من الجرحى.

قصف منزلا لعائلة الحطاب في ساحة الشوا وسط مدينة غزة، أسفر عن ارتقاء شهيدان وسقوط جرحى.

بالتزامن مع كل ما سبق، استشهدت الطفلة حنين صالح حسن جمعة (8 سنوات) من عزبة بيت حانون شمال القطاع، بسبب الجوع الشديد، ونقص حاد في الكالسيوم.

كما نجا سكان منزل عائلة جرغون في مدينة رفح الحدودية، من الموت بعد سقوط صاروخ اسرائيلي على منزلهم شرق المدينة دون أن ينفجر قبل أن تعود طائرات الاحتلال لقصفه مجددا.