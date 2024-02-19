متحدث جيش الاحتلال: نعمل على إعادة المحتجزين بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال: نعمل على إعادة المحتجزين بقطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

متحدث الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري في تصريحات سابقة له: "نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وانتهى الهجوم".



الحرب بغزة

وأكدت مراسلة القناة، أن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية وسط رفح الفلسطينية، بجانب استهداف منزل مأهول بالسكان، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.