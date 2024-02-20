عاجل.. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ136.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، باستهداف منزل سكني مأهول غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن خمسة مواطنين استشهدوا، وجرح ثلاثة آخرون، في قصف استهدف منزلًا في حي "الصبرة" جنوب مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال شرق قطاع غزة، سلسلة غارات وأحزمة نارية، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أضرار مادية وحالة من الرعب، إثر قصف إسرائيلي استهدف مُحيط مستشفى الأمل في خان يونس، بينما تم انتشال جثامين 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص غرب المدينة جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عشرة أشخاص على الأقل برصاص الاحتلال على الطريق الساحلي في الشيخ عجلين، أثناء انتظارهم لقافلة مساعدات، وقد جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين وأطلقت مدفعيتها عدة قذائف في حيي تل الهوا والصبرة وسط المدينة، كما استهدفت دبابات الاحتلال منازل في حي الزيتون قرب دوار الكويت على طريق صلاح الدين بمدينة غزة.

وشمال قطاع غزة، تعرض محيط المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لعدة قذائف من قبل مدفعية الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29092 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68،883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.