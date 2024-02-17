لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

قال مبعوث أمريكي رفيع المستوى إن إسرائيل لم تقدم أدلة محددة على أن حماس تقوم بتحويل مساعدات الأمم المتحدة، وأن عمليات القتل التي استهدفت في الآونة الأخيرة قادة شرطة غزة الذين يحرسون قوافل الشاحنات جعلت من "المستحيل عمليًا" توزيع المساعدات بأمان.

وقال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الخاص لإدارة بايدن للشرق الأوسط للقضايا الإنسانية: إنه مع رحيل مرافقي الشرطة في أعقاب الضربات الإسرائيلية، تستهدف العصابات الإجرامية القوافل بشكل متزايد".

وأضاف: "إن الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قبل أولئك الذين يعارضون دخول المساعدات إلى غزة قد عطلت عملية التسليم والتوزيع"، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ساترفيلد لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة: "نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها هنا لأن الجميع يريد أن يرى استمرار المساعدة، والحل سيتطلب عودة شكل من أشكال الحراسة الأمنية".

وقال ساترفيلد: إن المسئولين الإسرائيليين لم يقدموا "أدلة محددة على تحويل أو سرقة" مساعدات الأمم المتحدة، لكن المتشددين لديهم مصالحهم الخاصة في استخدام "قنوات أخرى للمساعدة... لتحديد أين تذهب المساعدة ولمن".

وحتى قبل الانتكاسة الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية على الإطلاق، ويتجمع أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح الجنوبية على الحدود مع مصر بعد أن استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، ومع ذلك، لا يوجد مكان آمن، حيث تشن إسرائيل أيضًا غارات جوية على رفح.

وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس، وتسبب في دمار واسع النطاق، ونزوح نحو 80% من السكان، وتسبب في أزمة إنسانية.

ويقول سكان منطقة رفح إنه من الشائع أن تحاول مجموعات من الأطفال والمراهقين إيقاف الشاحنات أثناء دخولها غزة والاستيلاء على الإمدادات.

وفتحت الشرطة النار، يوم الجمعة، بعد أن هاجم حشد من الناس شاحنة مساعدات خرجت من معبر رفح مع مصر.

وقال وائل أبوعمر، المتحدث باسم هيئة المعابر المحلية، إن شخصًا قتل.

وزعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن حماس تقوم بتحويل المساعدات، بما في ذلك الوقود، بعد دخولها غزة، وهو ادعاء نفته وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على سيارة إلى مقتل ثلاثة من كبار قادة الشرطة في رفح، أول نقطة دخول لإيصال المساعدات، وقتل ضابطان آخران في غارة أخرى.

وتخضع قوة الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية التي تديرها حماس، لكن ساترفيلد أشار إلى أنها تضم أيضًا أولئك الذين انضموا قبل سيطرة حماس على غزة في عام 2007.

وقالت إسرائيل إنها عازمة على توسيع نطاق قتالها البري ليشمل رفح، وتصورها على أنها آخر معقل كبير لمقاتلي حماس، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا. وفي استجابة للمخاوف الدولية، قالت إسرائيل إنها ستضع خطة لإجلاء المدنيين قبل غزو المدينة الجنوبية.