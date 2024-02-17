"الدفاع الروسية" تُعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية خلال الليل.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة أنه "تم إسقاط 4 مسيرات في مقاطعة بلجورود، و4 في مقاطعة فورونيج، وواحدة في مقاطعة كورسك و18 في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوغا"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

الجيش الأوكراني ينسحب من مدينة أفدييفكا

وعلى الأرض، أعلن الجيش الأوكراني، في وقت متأخر من ليل الجمعة، عن انسحابه من مدينة أفدييفكا، مركز المعارك المستمرة منذ أشهر شرقي البلاد.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد الجيش أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في المدينة، معترفًا بتمتعها بـ"تفوق على صعيد العدد والمدفعية والطيران".

وقال الجنرال الأوكراني الذي يقود القوات في هذه المنطقة أولكسندر تارنافسكي، عبر تطبيق "تليجرام"، إن المدافعين عن أفدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة إلى مواقع جديدة. المؤسف أنه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، تم أسر العديد من جنودنا".

وكان الجيش الأوكراني أعلن الجمعة أيضًا عن انسحابه من موقع كان يسيطر عليه جنوبي أفدييفكا، حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة على هذه الجبهة في مواجهة زيادة الهجمات الروسية.

ووقتها قال تارنافسكي: "بعد أشهر عديدة من المواجهات، قررت القيادة الانسحاب من موقع زنيت في الضواحي الجنوبية الشرقية لأفدييفكا. اتخذنا هذا القرار لتخفيف انتشار القوات وتحسين الوضع العملياتي".