الجامعة العربية تعتمد قرارًا بإعداد خطة الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلى على فلسطين

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في أعمال دورته الـ113، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين بشأن إعــداد خطـة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين للاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس.

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وأكد "عسيلي" الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

تفاصيل مشروع القرار

وبموجب القرار، تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ(33) التي ستعقد بمملكة البحرين.

العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتضمن مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الفلسطيني، العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.

وعلى هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقى الوزير عسيلي مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وأفق التعاون المشترك.

كانت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أشادت أمس، أمام أعمال الدورة (113) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين برئاسة الأردن بجهود مجلسى وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالى القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى.

وقالت إن هذه الدورة تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقدُ في وقت لا نزال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات غير الإنسانية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتى دمرت البنية التحتية للقطاع.