الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الضفة الغربية.. مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة و"بركسين" شرق بيت لحم

مستوطنون يحرقون منزلًا
مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة و"بركسين"

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منزلًا وسيارة وحظيرة لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، إن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس"، الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.

يشار إلى أن المستعمرين الإسرائيليين صعّدوا هجمتهم الاستعمارية في برية كيسان، من اعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.

 

txt

بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين فى الضفة الغربية

واستشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين برصاص مستعمرين خلال العام الماضي، كما يواصل المستعمرون شن هجمات إرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات المواطنين وتدمير مزروعاتهم.

عقوبات أمريكية على المستعمرين الإسرائيليين 

وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات مالية على أربعة مستعمرين إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن.

وقال بايدن، في المرسوم الذي أعلن فيه فرض عقوبات: إن العنف في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما ذلك الصادر عن مستعمرين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل".

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستعمرين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكّل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

ووفق المرسوم، ستجمد كل الأصول التي يملكها المستعمرون الأربعة في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستعمرين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.

ويبلغ عدد المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا، يقيمون في مستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

 

مستعمرون إسرائيليون الضفة الغربية حرق اعتداءات فلسطينيين الولايات المتحدة الامريكية عقوبات عنف مستوطنون

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

1660 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى