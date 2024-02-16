الضفة الغربية.. مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة و"بركسين" شرق بيت لحم

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منزلًا وسيارة وحظيرة لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، إن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس"، الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.

يشار إلى أن المستعمرين الإسرائيليين صعّدوا هجمتهم الاستعمارية في برية كيسان، من اعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.

واستشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين برصاص مستعمرين خلال العام الماضي، كما يواصل المستعمرون شن هجمات إرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات المواطنين وتدمير مزروعاتهم.

عقوبات أمريكية على المستعمرين الإسرائيليين

وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات مالية على أربعة مستعمرين إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن.

وقال بايدن، في المرسوم الذي أعلن فيه فرض عقوبات: إن العنف في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما ذلك الصادر عن مستعمرين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل".

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستعمرين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكّل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

ووفق المرسوم، ستجمد كل الأصول التي يملكها المستعمرون الأربعة في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستعمرين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.

ويبلغ عدد المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا، يقيمون في مستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي.