الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين فى الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على 4 "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"، قائلة إنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ضد المجتمعات الفلسطينية.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إن المستوطنين "هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية المحتلة"، مستخدمين الاعتداء الجسدي، وتهديد العائلات بالسلاح، وتدمير الممتلكات في "جهد مستهدف ومحسوب لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

txt

الأمم المتحدة: 364 هجومًا على المستشفيات فى الضفة الغربية

 

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الأفراد الأربعة المعاقبين جميعهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عامًا. وذكرت أسماءهم وهم: "موشيه شارفيت، ينون ليفي، تسفي بار يوسف، وإيلي فيدرمان".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن العقوبات "تضع قيودا على المتورطين في بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح أن المستوطنين يجبرون الشعب الفلسطيني على الخروج من الأراضي التي هي "حقهم".

وأضاف كاميرون: "هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول.. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدًا لعنف المستوطنين".

وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إنهم "قلقون للغاية" بشأن احتمال شن هجوم عسكري في رفح، كما أن المدينة الواقعة على الحدود مع مصر واحدة من المناطق القليلة التي لم يستهدفها بعد هجوم بري إسرائيلي، وتوفر ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين فروا من القتال في أماكن أخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: من الواضح أننا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري في رفح.

ويلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى هذا المعبر، ويعتبر هذا المعبر حيويا لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن على إسرائيل أن "تتوقف وتفكر بجدية" قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح، التي تعرضت لضربات جوية مكثفة خلال الليل.

وأكد أن العديد من سكان رفح فروا بالفعل من مناطق أخرى، ولا يوجد مكان آخر يذهبون إليه.

وأوضح في حديثه للصحفيين في إيست كيلبرايد باسكتلندا: "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح لأنه، لنكن واضحين، الناس هناك انتقل الكثير منهم أربع أو خمس أو ست مرات قبل الوصول إلى هناك".

وتابع: نعتقد أنه من المستحيل حقًا أن نرى كيف يمكنك خوض حرب بين هؤلاء الأشخاص، فلا يوجد مكان يذهبون إليه.

انتهاكات إسرائيل هجوم متطرفين فرض عقوبات الضفة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال