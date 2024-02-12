بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين فى الضفة الغربية

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على 4 "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"، قائلة إنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ضد المجتمعات الفلسطينية.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إن المستوطنين "هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية المحتلة"، مستخدمين الاعتداء الجسدي، وتهديد العائلات بالسلاح، وتدمير الممتلكات في "جهد مستهدف ومحسوب لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الأفراد الأربعة المعاقبين جميعهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عامًا. وذكرت أسماءهم وهم: "موشيه شارفيت، ينون ليفي، تسفي بار يوسف، وإيلي فيدرمان".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن العقوبات "تضع قيودا على المتورطين في بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح أن المستوطنين يجبرون الشعب الفلسطيني على الخروج من الأراضي التي هي "حقهم".

وأضاف كاميرون: "هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول.. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدًا لعنف المستوطنين".

وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إنهم "قلقون للغاية" بشأن احتمال شن هجوم عسكري في رفح، كما أن المدينة الواقعة على الحدود مع مصر واحدة من المناطق القليلة التي لم يستهدفها بعد هجوم بري إسرائيلي، وتوفر ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين فروا من القتال في أماكن أخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: من الواضح أننا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري في رفح.

ويلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى هذا المعبر، ويعتبر هذا المعبر حيويا لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن على إسرائيل أن "تتوقف وتفكر بجدية" قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح، التي تعرضت لضربات جوية مكثفة خلال الليل.

وأكد أن العديد من سكان رفح فروا بالفعل من مناطق أخرى، ولا يوجد مكان آخر يذهبون إليه.

وأوضح في حديثه للصحفيين في إيست كيلبرايد باسكتلندا: "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح لأنه، لنكن واضحين، الناس هناك انتقل الكثير منهم أربع أو خمس أو ست مرات قبل الوصول إلى هناك".

وتابع: نعتقد أنه من المستحيل حقًا أن نرى كيف يمكنك خوض حرب بين هؤلاء الأشخاص، فلا يوجد مكان يذهبون إليه.