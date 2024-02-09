الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: 364 هجومًا على المستشفيات فى الضفة الغربية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

جددت الأمم المتحدة الدعوة إلى احترام المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية. 

 وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المعلومات المتوافرة لديها تظهر أن هناك 364 هجومًا على المستشفيات في الضفة الغربية أثرت على 44 منشأة صحية.

 الهجوم على المنشآت الصحية في غزة يمنع الوصول للخدمات الطبية

وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم على المنشآت الصحية في غزة يخلق شعورًا من الخوف ويمنع الوصول للخدمات الطبية، موضحة أنها ليس لديها أي طواقم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تحصل على تأشيرات دخول.

الامم المتحدة غزة قطاع غزة المنشآت الصحية في غزة القاهرة الإخبارية

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