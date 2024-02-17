السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ134 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداو 157 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28775 شهيد و68552 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وقالت: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

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عاجل.. الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات "الصحة العالمية" لدعم مجمع ناصر الطبى فى غزة

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

  • قصف شرق مدينة دير البلح وسط القطاع غزة.
  • قصف مدفعي على النصيرات وسط القطاع غزة.
  • شن غارة على بناية سكنية قرب بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة.
  • قصف منزلًا قبالة مستشفى الأمل في خان يونس، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • شن سلسلة غارات على بلدة القرارة شمالي خان يونس، أسفرت عن شهداء وجرحى.
  • تدمير مسجد التوبة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
  • مواصلة حصار مشفى الامل بخان يونس وتم اطلاق قذائف مدفعية صوب الطابق الثاني منه، ما تسبب بأضرار جسيمة.
  • شن سليلة غارات على  حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
  • قصف منطقة بيت حانون ومناطق جنوبي وشرقي حي الزيتون بمدينة غزة.
  • قصف للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الفينة والأخرى.
  • قصف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، أسفر عن استشهاد مواطن وأصيب آخران.
  • احتجاز قافلتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي، تضم شخصيات أممية رفيعة المستوى.
  • قصف محيط حي العمور شرق خان يونس، أسفر عن ارتقاء شهيدين.
  • إطلاق النار على عائلة من 3 أفراد لإجبارهم على النزوح من السطر الغربي بخان يونس، ما أدى إلى استشهادهم.
الاحتلال اليوم الـ134 عدوان غزة مجازر خان يونس مدينة غزة رفح

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