استشهاد 4 مرضى بسبب نفاد الأكسجين فى مجمع ناصر الطبى بغزة

أدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي وهو المستشفى الرئيسي بجنوب غزة إلى حدوث فوضى لمئات الموظفين والمرضى بداخله، حيث قال مسئولو الصحة، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص في العناية المركزة استشهدوا بعد انقطاع الأكسجين عنهم.

وتقوم قوات الاحتلال بتفتيش المنشأة تحت ذريعة، أن بقايا المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بداخلها.

وجاء الاقتحام بعد أن حاصرت القوات مجمع ناصر الواقع في مدينة خان يونس الجنوبية لمدة أسبوع تقريبًا، حيث يعاني الموظفون والمرضى وآخرون بالداخل تحت نيران كثيفة وتناقص الإمدادات، بما في ذلك الطعام والماء.

وقبل ساعات من سيطرة قوات الاحتلال على المستشفى، أمس الخميس، قتلت النيران الإسرائيلية مريضًا وأصابت ستة آخرين داخل المجمع، بحسب ما قاله العاملون.

مشاهد الذعر في المستشفى

كان مستشفى ناصر هو الأحدث في سلسلة من المستشفيات التي حاصرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية واقتحمتها خلال الحرب، بدعوى أن حماس كانت تستخدمها لأغراض عسكرية. لقد دمرت الهجمات القطاع الصحي في غزة بينما يكافح من أجل علاج تدفق مستمر من الجرحى في القصف اليومي.

وحاصرت القوات والدبابات والقناصة الإسرائيليون مستشفى ناصر لمدة أسبوع على الأقل، مع تضاؤل الطعام والمياه والإمدادات في الداخل، كما تسببت النيران من الخارج في مقتل العديد من الأشخاص في الداخل، وفقًا لمسئولي الصحة.

واقتحمت قوات الاحتلال المستشفى يوم الخميس بعد أن ادعى الجيش الصهيوني، أن لديه "معلومات استخباراتية موثقة" تفيد بأن حماس احتجزت محتجزين إسرائيليين هناك، وأن رفات بعضهم ربما لا تزال بالداخل.

وقال الأدميرال دانييل هاجاري، كبير المتحدثين العسكريين للاحتلال، إن القوات تجري عملية "دقيقة ومحدودة" هناك ولن تقوم بإجلاء الأطباء أو المرضى بالقوة.

وفي وقت لاحق من الخميس، قال هاجاري: "إن القوات ما زالت تقوم بتفتيش المستشفى"، مضيفًا: "أنه تم اعتقال عشرات المسلحين من داخل المستشفى، بما في ذلك ثلاثة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر".

وزعم هاجاري أن قوات الاحتلال عثرت على قنابل يدوية وقذائف هاون، وأن الرادار الإسرائيلي حدد أن المسلحين أطلقوا قذائف الهاون من أراضي المستشفى قبل شهر.

وفي هذا ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أنه لم يتسن لها التأكد من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وفاة 4 مرضى بوحدة العناية المركزة

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إنه أثناء التفتيش، أمرت قوات الاحتلال أكثر من 460 من الموظفين والمرضى وأقاربهم بالانتقال إلى مبنى قديم في المجمع غير مجهز لعلاج المرضى.

وأضافت أنهم كانوا "في ظروف قاسية دون طعام أو حليب أطفال" ويعانون من نقص حاد في المياه.

وقالت الوزارة: "إن أربعة مرضى في وحدة العناية المركزة توفوا في وقت مبكر من يوم الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى توقف إمدادات الأكسجين عنهم".

وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق من أن ستة مرضى في وحدة العناية المركزة وثلاثة أطفال رضع في الحضانات معرضون للخطر لأن وقود المولدات على وشك النفاد.

وقالت الوزارة: "إن الاحتلال الإسرائيلي مسئول عن حياة المرضى والموظفين، حيث أصبح المجمع الآن تحت سيطرته الكاملة".