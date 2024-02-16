مسئول بمجمع ناصر الطبى: الاحتلال أوقف مولدات المستشفى وتشغيل الأجهزة للأقسام الحيوية

قال وئام فارس، مدير العلاقات العامة في مجمع ناصر الطبي، إن الموسسات الصحية تُنتهك أمام أعين الجميع، لا مراقب ولا محاسب، والهدف الأساسي من ذلك إنهاء المنظومة الصحية وجعل الشعب الفلسطيني أعزل يواجه مصيره دون رحمة أو شفقة.

وأضاف فارس، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم إخلاء مجمع ناصر الطبي من المرضى بطريقة غير إنسانية، ونعاني من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف مولدات المستشفى، ويتم التعامل بحالة من التقشف الشديد وتشغيل الأجهزة فقط على الأقسام الحيوية، متابعًا: "فيما يخص مرضى العناية المركزة تم نقلهم إلى مبنى ناصر القديم مع جميع المرضى الآخرين".

وأكد أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مباشر بمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.