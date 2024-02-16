اليوم 133 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28663 شهيدًا
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 مصابين؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.
أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية
- قصف منزل لعائلة زعرب في حي النصر شمال شرق رفح جنوب القطاع، أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وأصيب 8 آخرين
- قصف منزل في منطقة أبو سليم غربي النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.
- قصف محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.
- شن غارات على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال القطاع، أسفر عن استشهاد مواطنان وعدد من الإصابات.
- قصف منطقة في تل الزعتر شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى.
- قصف منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات.
- قصف سيارة وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة، أسفر عن ثلاث شهداء وعدد من الجرحى.
- شن غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة.
- إجبار إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.