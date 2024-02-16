الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم 133 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28663 شهيدًا

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 مصابين؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.

 

txt

عاجل.. أونكتاد: إعادة إعمار غزة بعد الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية

  • قصف منزل لعائلة زعرب في حي النصر شمال شرق رفح جنوب القطاع، أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وأصيب 8 آخرين
  • قصف منزل في منطقة أبو سليم غربي النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.
  • قصف محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.
  • شن غارات على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال القطاع، أسفر عن استشهاد مواطنان وعدد من الإصابات.
  • قصف منطقة في تل الزعتر شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات.
  • قصف سيارة وتجمعا لمواطنين في مدينة غزة، أسفر عن ثلاث شهداء وعدد من الجرحى.
  • شن غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة.
  • إجبار إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

 

ـ133 عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة شهداء جرحى 9 مجازر

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 16 فبراير 2024

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

عاجل.. الأردن يرسل طائرتى مساعدات جديدتين إلى غزة

القسم الثانى "ب".. ديروط يستضيف الأقصر ومهمة صعبة لـ"كيما" أمام قوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى