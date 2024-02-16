اليوم 133 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28663 شهيدًا

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 مصابين؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية