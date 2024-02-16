الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قطر تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو رفح

هند المفتاح المندوب
هند المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.

جاء ذلك في بيان ألقته هند المفتاح  المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إحاطة حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، نظمتها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية باعتبارها رئيسًا للمجموعة العربية بجنيف.

دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف خططها لغزو رفح

وفي البيان، دعت قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة كل الضغوط على إسرائيل لوقف خططها الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا.

 

ضرورة العمل بشكل جدى لإنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف فورى وكامل لإطلاق النار

وأكدت ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والعمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كل القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وعن الأوضاع الإنسانية في غزة، جددت قطر التأكيد على أن سكان القطاع لا يزالون يعانون من استمرار الاعتداءات والقصف الإسرائيلي، والأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن تدمير وانقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغذاء واستنفاد الوقود والأدوية.

وشددت على أنه يجب على إسرائيل أولًا والمجتمع الدولي ثانيًا أن يدركا بعد أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

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"أكسيوس": بايدن يجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو بشأن عملية رفح

 

بايدن يحذر نتنياهو من غزو رفح 

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجوم في غزة وتوسيعه ليشمل مدينة رفح الحدودية مع مصر تحت ذريعة تدمير حماس وإطلاق سراح عشرات “الرهائن” الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر. 

وقال البيت الأبيض إن بايدن حذر نتنياهو مرة أخرى في مكالمته الهاتفية من المضي قدما في عملية عسكرية في رفح قبل أن يطرح "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.

قطر اقتحام رفح المجتمع الدولي إسرائيل غزو مدينة رفح

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