حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية فى عددٍ من المواقع العسكرية الإسرائيلية

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في ثكنة "زبدين" بموقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وفي موقعي "الراهب" و"المرج"، بصواريخ "فلق".

الطيران الحربي الإسرائيلي يرد بسلسلة غارات على المناطق الحدودية

وقال الحزب إنه تم تحقيق إصابات مباشرة، فيما رد الطيران الحربي الإسرائيلي بسلسلة غارات على المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

وأكد حزب الله، في بيان، أن عمليات المقاومة الإسلامية اللبنانية جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته.

كما شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان حتى هذه طالت وادي السلوقي وبليدا وعيتا الشعب، من بين قرى أخرى.

غارة على منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي

ووفقا للإعلام اللبناني، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي، وسلسلة من الغارات على ‎وادي السلوقي بين بلدتي حولا وشقرا في القطاع الشرقي.

كما شن الطيران الإسرائيلي أربع غارات جوية على بلدتي عيتا الشعب وبليدا في القطاع الأوسط، إلى جانب قصف مدفعي طال بلدة مارون الراس في نفس القطاع.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وبحسب وسائل الإعلام المختلفة فقد قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 13 شخصا في جنوب لبنان و10 مدنيين- معظمهم من النساء والأطفال- وثلاثة مقاتلين من جماعة حزب الله اللبنانية، حليفة حركة حماس في غزة.

وجاءت الضربات بعد ساعات فقط من مقتل جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي من لبنان أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي في أعنف تبادل يومي لإطلاق النار على طول الحدود منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر. كما سلط الضوء على مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقا.