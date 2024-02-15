بدء اجتماع وزراء دفاع "الناتو" بشأن استمرار المساعدات لأوكرانيا

بدأ وزراء دفاع الناتو اجتماعًا في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 31 دولة، حسبما أوردت إذاعة "أوروبا الحرة".

وقبل المحادثات، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، عن أمله في أن تستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95.34 مليار دولار تشمل 61 مليار دولار لكييف، ووافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي، ولا يزال يتعين عليها تجاوز عقبة التصويت في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وتقول القوات الأوكرانية إنها تحتفظ بمخزونات الذخيرة المتضائلة، بينما تكافح لدرء الهجمات الروسية المكثفة بشكل متزايد في ساحة المعركة والضربات الصاروخية والطائرات دون طيار على المدنيين والبنية التحتية.

وقال ستولتنبرج للصحفيين: "نرى بالفعل تأثير حقيقة أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ قرار، وأن يتفق الكونجرس ومجلس النواب على استمرار الدعم لأوكرانيا".

وجرت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي في 13 فبراير، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل مجلس النواب.

وإذا تم اعتماده، فإنه سيسمح بالاستئناف الفوري لشحنات الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية التي تم تعليقها منذ ديسمبر.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان مجلس النواب سيأخذ التمويل لاستئناف الشحنات المنتظمة.

إقرار حزمة المساعدات قد تستغرق أسابيع أو أشهر

وأشار رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي انتقد الحزمة حتى قبل التصويت عليها في مجلس الشيوخ لأنها تفتقر إلى أحكام لوقف التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهرًا.

وقال جونسون، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد اجتماع مغلق مع زملائه الجمهوريين، الذين يتحالف العديد منهم مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس المتوقع: إن "مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لن يتعرض للضغط أو يُجبر على إقرار مشروع قانون للمساعدات الخارجية".

وأكد مجددًا أن حزمة المساعدات يجب أن تشمل أيضًا إجراءات حماية الحدود.

وصرح جونسون علنًا بأنه شخصيًا يدعم المساعدات لأوكرانيا، لكن الجناح اليميني المتطرف في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب متحالف بشكل أوثق مع أيديولوجية ترامب الانعزالية، حسب وكالتي أسوشيتد برس ورويترز.