زيلينسكي يناقش مع ماكرون التزامات باريس الأمنية تجاه أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش، أمس السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعداد وثيقة ثنائية بشأن الالتزامات الأمنية على أساس إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع.

ووفقًا للرئيس الأوكراني، فإن مثل هذه الاتفاقيات لابد أن تصبح إشارة قوية إلى روسيا بشأن دعم أوروبا الثابت لبلاده.

وفي قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023، أصدرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن هذا العام.

وقبل نحو 3 أسابيع زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كييف، ووقع مع زيلينسكي اتفاق الضمانات الأمنية التي تلتزم بها لندن تجاه كييف، وأثار توقيع هذا الاتفاق ردود فعل غاضبة ومهددة في موسكو.

وفي نهاية أغسطس، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على المفاوضات بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، إن جوهر هذه العملية غير واضح، ولا يشير إلى مخاوف روسيا، وبدون مشاركتها، لا يمكن حل هذه المشكلة. وستكون القضايا مرهونة بإرادة منفردة.