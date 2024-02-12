الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.

وحظيت وثيقة مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبًا؛ للانتقال إلى المرحلة التالية منه.

ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع؛ فسيتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.

وخلال المناقشة يوم أمس السبت، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، أمس الأحد.

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