الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": منحنى جديد فى المواجهات بين حزب الله والاحتلال

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن "التوترات والمواجهات العسكرية بين قوات المقاومة لحزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت منحنى جديدًا بعد العمليات التي حدثت بالأمس بعد استهداف أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى، والتي كانت أكبر وأعنف العمليات التي تنفذ من الجانب اللبناني".

الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني 

وتابع، اليوم الخميس، أنه "بعد العمليات التي نفذت ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية جاءت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية الأعنف منذ التطورات في بلدات القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، وكان أبرزها استهداف مبني في منطقة الصوان، ما أسفر عن استشهاد سيدة وطفليها".

وأشار إلى "استهداف منطقة عمشيت بسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة قرابة 8 أشخاص، وكانت العملية الأكبر هى استهداف منزل مكون من 3 طوابق في مدينة النبطية التي تقع خارج مناطق الاشتباك على مدار الأشهر الماضية، مما أسفر عن استشهاد أسرة بأكملها لم ينجُ من هذه الأسرة سوء طفل، وجار حتى الآن البحث عن عدد من المفقودين جراء هذا الاستهداف".

 

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