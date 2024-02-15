الصليب الأحمر بغزة: الظروف بالقطاع قاسية وخطرها شديد على الأهالى والنازحين والمرضى

قال الصليب الأحمر في قطاع غزة إن الظروف في القطاع قاسية ويتخللها خطر شديد على الأهالي والنازحين والمرضى، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

لا بد من احترام المدنيين والمسعفين وكل الطواقم الطبية في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكدت مي الصايغ، مدير الإعلام بمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أنه لا بد من احترام المدنيين والمسعفين وكل الطواقم الطبية في قطاع غزة.

إجلاء الجرحى بات يشكل خطورة كبيرة عليهم في ظل الاستهداف المباشر لهم

وأضافت "الصايغ"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موضوع إجلاء الجرحى بات يشكل خطورة كبيرة عليهم في ظل الاستهداف المباشر لهم والقصف العنيف بالقطاع.

ولفتت إلى أنه بسبب التدمير الذي لحق بقطاع غزة يتسبب في عرقلة وصول الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف للجرحى، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد الضحايا.

وتابعت أن فرق الإسعاف بمستشفى الأمل في غزة تواجه الكثير من المخاطر، بسبب الحصار الإسرائيلي للمستشفى وتحجيم تحركات الطواقم الطبية.