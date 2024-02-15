"الدفاع الروسية": دفعة جديدة من الشرطة العسكرية تلتحق بالعملية الروسية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن اجتياز دفعة جديدة من رجال الشرطة العسكرية التدريبات للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحماية القوافل العسكرية والمدنيين في المناطق المحررة.

وقالت الوزارة في بيان: "إن دفعة جديدة من أفراد الشرطة العسكرية الروسية أنهت تدريباتها للالتحاق بالعملية العسكرية في أوكرانيا وحماية القوافل العسكرية والإنسانية والأمن في المناطق المحررة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة خلال المهام العسكرية خارج البلاد".

مكافحة مجموعات العدو التخريبية وتأمين طرق القوافل العسكرية

وأوضحت أن الشرطة العسكرية الروسية تعمل على تنظيم حركة المرور ومكافحة مجموعات العدو التخريبية وتأمين طرق القوافل العسكرية، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

وأضافت: "كما تكافح الاتجار بالأسلحة والمتفجرات والمواد المحظورة، وغير ذلك من الأعمال الإجرامية، وتتلقى شكاوى المدنيين وتؤمن حمايتهم في المناطق المحررة".

انفجارات في العاصمة كييف

وشهدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقوع انفجارات في العاصمة كييف في وقت مبكر من الخميس، على ما أعلن عمدة العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي الانفجارات سُمع في لفيف ودنيبروبيتروفسك والقسم الذي لا يزال خاضعًا لأوكرانيا من زابوريجيا، حسب وكالة "نوفوستي".

وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية: "أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة لوتسك، ومقاطعة فولين غربي أوكرانيا"، بينما دعت سلطات لفيف غربي أوكرانيا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.

أوكرانيا تحذر من ضربات جوية

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

وقال الجيش الأوكراني: إن "مجموعة من القاذفات الروسية أقلعت من قاعدة في روسيا، ما يشكل تهديدًا بحصول ضربات جوية".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تليجرام: "تم تسجيل إقلاع عدة طائرات من طراز (تو-95 إم إس) من مطار أولينيا (منطقة مورمانسك في الاتحاد الروسي)".

وجاء ذلك، بعدما أعلنت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأول الأربعاء، عن أن كييف دمرت سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم باستخدام طائرة مُسيرة بحرية اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.