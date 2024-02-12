أوكرانيا: القوات الروسية تستخدم خدمات ستارلينك فى مناطق محتلة

قالت إدارة المخابرات العسكرية الأوكرانية، الأحد، إن القوات الروسية تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي تقدمها شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مناطق تسيطر عليها داخل أوكرانيا.

وأرسلت "سبيس إكس" محطات ستارلينك بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير 2022، وهي مهمة للتواصل في ساحة القتال في كييف.

وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

ونقلت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله: "سُجلت حالات لاستخدام قوات الاحتلال الروسية لهذه الأجهزة، وبدا وكأنها تستخدمها بشكل منتظم".

وقالت المديرية، في بيان، إن وحدات عسكرية تستخدم هذه الخدمة، مثل "لواء الهجوم الجوي الروسي 83 الذي يقاتل قرب مدينتي كليششيفكا وأندرييفكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيًا شرق أوكرانيا".

وهذه التصريحات هي أول بيان رسمي لأوكرانيا بشأن استخدام روسيا المزعوم لستارلينك.

وفي منشور على منصة X أمس الأحد، قال ماسك: "على حد علمنا، لم تبع (سبيس إكس أي محطات تابعة) لستارلينك إلى روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأضاف ماسك في المنشور: "يزعم عدد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن سبيس إكس تبيع محطات ستارلينك لروسيا... هذا غير صحيح تمامًا".