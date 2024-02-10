أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية فى البحر الأسود والمتوسط وآزوف

أكدت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف.

وذكر بيان للقوات البحرية- حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أن روسيا تحتفظ اليوم بأربع سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف"، لافتًا إلى أن روسيا تحتفظ أيضًا بسفينتين في البحر المتوسط، واحدة منها حاملة صواريخ "كاليبر" على متنها ثمانية صواريخ.

التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي

وبحسب (يوكرين فورم) يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ.. فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 111 اشتباكًا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة- في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت 73 غارة جوية، و76 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منشآت مدنية وبنى تحتية.

وأفادت بأن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت 23 من أصل 31 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا من اتجاهات "بالاكلفا" وشبه جزيرة القرم.