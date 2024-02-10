وفد من الحزبين الجمهورى والديمقراطى يصل إلى أوكرانيا

وصل وفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أمس الجمعة: "كم من الرائع أن نرحب في كييف بوفد من الكونجرس من الحزبين بقيادة رئيس المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر، ويضم الوفد فرينش هيل، وجيسون كرو، وأبيجيل سبانبرجر، وزاك نان".

جدير بالذكر، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند زارت كييف في 31 يناير الماضي.