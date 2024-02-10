السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

19 فبراير.. اليابان تستضيف مؤتمرًا لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تستضيف الحكومة اليابانية مؤتمرًا لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا في الـ19 من الشهر الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره الأوكراني دينيس شميهال المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلين من شركات يابانية وأوكرانية.

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وأفاد تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية بأنه خلال المؤتمر، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم تدابير تتضمن دعم جهود إزالة الألغام الأرضية والتخلص من الحطام، علاوة على تحسين إنتاجية القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الرئيسي في أوكرانيا.

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كما يخطط مسئولون يابانيون وأوكرانيون لتوسيع الأعمال الرقمية والبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، وستتم مراجعة الاتفاقية الضريبية بين البلدين، حيث يعتبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص أمرًا ضروريًا لتسريع تدابير الدعم.
وتأمل الحكومة اليابانية في استغلال هذه المؤتمر لتسليط الضوء على جهودها للحفاظ على النظام الدولي المبنى على سيادة القانون وتعزيزه.

الحكومة اليابانية رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا دينيس شميهال شركات يابانية وأوكرانية

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