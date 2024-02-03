عقدة الساموراي.. إيران تسعى لفك شفرة اليابان بدور الثمانية فى كأس آسيا

يلتقي منتخبا إيران واليابان، في الواحدة من ظهر اليوم السبت على ملعب “المدينة التعليمية” بالريان، في أقوى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا 2023 التي المقامة حاليا بقطر والتي تستمر حتى يوم العاشر من فبراير الجاري.

وتعتبر مباراة إيران واليابان إحدى المواجهات الكلاسيكية البارزة في البطولة القارية، لاسيما وأنها تقام بين منتخبين سبق أن فازا باللقب 7 مرات، بواقع 4 مرات للمنتخب الياباني، الأكثر تتويجا بالكأس الآسيوية، مقابل 3 ألقاب لنظيره الإيراني.

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المجموعة الرابعة، حيث حل وصيفا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فيتنام 2/4 ثم تلقى خسارة صادمة أمام العراق بنتيجة 2/1، قبل أن يحسم تأهله للدور الثاني بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 1/3 في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات، ثم اجتاز منتخب البحرين بنفس النتيجة في دور الـ16.

أما منتخب إيران، فقد تصدر المجموعة الثالثة بالدور الأول، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات، حيث فاز 4/1 على فلسطين، ثم تغلب 1/صفر على هونج كونج، واختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات بالفوز 2 / 1 على الإمارات.

لكن المنتخب الإيراني واجه صعوبة بالغة في تخطي سوريا بدور الـ16، حيث تعادل معها بنتيجة 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يحسم تأهله بالفوز 5/4 بركلات الترجيح.

ويعتمد أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، على عدد من العناصر البارزة مثل حارس المرمى المخضرم علي رضا بيرانفاند وظهيري الجنب إحسان حاج صافي ورامين رضائين والجناح الأيسر مهدي قائدي والمهاجم سردار أزمون.

لكن المنتخب الإيراني سيفتقد ورقة رابحة للغاية بغياب نجمه وهدافه مهدي طارمي، الذي سجل 3 أهداف في النسخة الحالية لكأس آسيا إثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة سوريا.

أما هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، فلديه عناصر مميزة للغاية على المستوى الهجومي مثل تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا وتاكوما أسانو وتاكيفوسا كوبو وأياسي أويدا، الذي سجل 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة إلى صخرة خط الوسط واتارو إيندو، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقبل هذه القمة المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة، فإن منتخب اليابان يمثل عقدة أزلية لنظيره الإيراني طوال المواجهات المباشرة بينهما في كأس الأمم الآسيوية.

تاريخ مواجهات إيران واليابان في كأس آسيا

التقى الفريقان 4 مرات في المسابقة، حقق المنتخب الياباني فوزين بينما انتهت مباراتان بالتعادل وعجزت إيران عن تحقيق أي انتصار.

فرض التعادل نفسه على أول مباراة بين اليابان وإيران بنتيجة التعادل السلبي في المجموعة الأولى بكأس آسيا التي أقيمت عام 1988 في قطر، بينما فاز منتخب (الساموراي) 1/صفر في المجموعة الأولى بنسخة 1992 التي استضافتها اليابان.

وتقابل الفريقان مجددا في الدور الأول بنسخة عام 2004 التي أقيمت في الصين وانتهت مباراتهما بالمجموعة الرابعة بالتعادل السلبي.

وفي النسخة الماضية التي أقيمت عام 2019 بالإمارات العربية المتحدة، حقق المنتخب الياباني فوزا كبيرا 3/صفر على منتخب إيران في الدور قبل النهائي.

يذكر أن الفائز في تلك المباراة، سوف يلتقي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب (الثمامة)، مع الفائز من مباراة دور الثمانية بين قطر وأوزبكستان، التي تجرى غدا أيضا.