كوريا الجنوبية يعبر أستراليا ويضرب موعدًا مع الأردن فى قبل نهائى كأس آسيا

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على منتخب أستراليا 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.



وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كريج جودوين في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الكوري الجنوبي التعادل بهدف سجله هوانج هي تشان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.



وفي الشوط الإضافي الأول تمكن هيونج مين سون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 104، وتلقى المنتخب الأسترالي ضربة موجعة بطرد لاعبه إيدين أونيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.



وفي الشوط الإضافي الثاني، حاول المنتخب الأسترالي تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك.



ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة الدور قبل النهائي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، المنتخب الأردني الذي تغلب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم.



وكان المنتخب الأسترالي تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ثم تغلب على منتخب إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ16.



وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة وحصد خمس نقاط، ثم تغلب على المنتخب السعودي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.



وفرض المنتخب الكوري سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، معتمدا على التوغل من الأطراف، خاصة من الجهة اليسرى التي يتواجد فيها هوانج هي تشان وسيول يونج وو.



في المقابل تراجع المنتخب الأسترالي لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفريق.



ولم تدم سيطرة المنتخب الكوري على مجريات طويلا، حيث تمكن المنتخب الأسترالي من دخول أجواء المباراة الهجومية بعد مرور ربع الساعة الأول من اللقاء.



وشهدت الدقيقة 20 أولى الهجمات الخطيرة وكانت من نصيب منتخب أستراليا عندما توغل كريج جودوين من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جو هيون وو ببراعة قبل أن تعود الكرة أمام كونور ميتكالف الذي سددها بجوار القائم الأيمن.



وفي الدقيقة 31 سجل المنتخب الكوري هدفا ألغاه الحكم بسبب تسلل يونج وو.



بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، مع وجود أفضلية نسبية للمنتخب الأسترالي الذي اعتمد لاعبوه على التسديد من خارج منطقة الجزاء.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 42 التي شهدت تسجيل المنتخب الأسترالي لهدف التقدم عندما أخطا هوانج إن بيوم في تمرير الكرة ليحصل عليها جودوين على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى أتكينسون الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك.



ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف نظيف.



ودخل المنتخب الكوري الشوط الثاني بنزعة هجومية واضحة سعيًا منه لمعادلة النتيجة مبكرا.



وكاد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 49 عندما مرر يونج وو كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها لي كانج ان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الأسترالي ماثيو رايان.



ورد المنتخب الأسترالي بهجمة خطيرة في الدقيقة 54 عندما مرر جودوين كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بويل وقابلها بضربة رأس لكن الحارس الكوري هيون وو تألق وتصدى لها لتعود أمام نفس اللاعب الذي سدد الكرة هذه المرة بقدمه لكن الحارس أبعدها مرة أخرى قبل أن تصل أمام ميتشل ديوك الذي سدد كرة قوية لكنها علت العارضة.



وبمرور كثف المنتخب الكوري من محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة فيما تراجع المنتخب الأسترالي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.



وكاد المنتخب الأسترالي يسجل الهدف الثاني عندما مرر جاكسون إيرفاين كرة بينية إلى بوس على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليرسلها بوس عرضية باتجاه القائم البعيد قابلها ديوك بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة السادسة، نجح المنتخب الكوري في الحصول على ضربة جزاء إثر تعرض نجمه هيونج مين سون للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع البديل ميلر، ليسددها هوانج هي تشان إلى داخل المرمى ليعلن بعدها الحكم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 والذهاب إلى شوطين إضافيين.



ومع بداية الشوط الإضافي الأول، وبالتحديد في الدقيقة 95 أهدر المنتخب الكوري فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثاني، بعدما مرر هونج هيون سيوك كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى قابلها هوانج هي تشان بتسديدة قوية تألق الحارس ريان في التصدي لها، قبل أن تصل أمام لي كانج اين الذي قابلها بضربة رأس لكن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية.



وأسفر الضغط الكوري عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 104، عندما سدد هيونج مين سون كرة بطريقة جميلة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى استقرت في أعلى الزاوية اليسرى داخل الشباك.



وأكمل المنتخب الأسترالي مجريات اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، عقب إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البديل اونيل بعد تدخله العنيف على هوانج هي تشان.



وخلال الشوط الإضافي الثاني، أحكم المنتخب الكوري إغلاق مناطقه الخلفية مع اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة، وكاد يسجل الهدف الثالث في أكثر من مرة، لكن الحارس الأسترالي بريان تألق في التصدي للمحاولات الكورية، لينتهي اللقاء بفوز مثير لكوريا بهدفين لهدف.

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